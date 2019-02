Creatief koppel uit Wichelen en zeven andere Belgen in Top 100 van beste huwelijksfotografen ter wereld Duizenden huwelijksfotografen dingen mee naar plaatsje op felbegeerde lijst Didier Verbaere

18 februari 2019

18u44 6 Wichelen België is niet alleen het land van bier en chocolade. Maar ook van de beste huwelijksfotografen ter wereld. In de Top 100 van de Fearless Photographers, met werk van duizenden huwelijksfotografen wereldwijd, prijken maar liefst negen landgenoten. Evelien Van Den Bossche (34) en Thomas Verhoeven (37) uit Wichelen zijn nog maar zes jaar aan de slag maar het creatieve koppel stoot meteen door naar de top.

Yves Schepers uit Bonheiden, Philippe Swiggers uit Bekkevoort, Sanne De Block uit Wijnegem, Nele Watty uit Gent, Maarten Devoldere uit Roeselare, Kristof Claeys uit Maldegem, Sophie Callewaert uit Gent en Evelien Van Den Bossche en Thomas Verhoeven uit Wichelen. Dat zijn de Belgische fotografen die een plekje veroverden in de Top 100 van De Fearless Photographers. Zij organiseren jaarlijks één van de grootste fotowedstrijden voor huwelijksfotografen ter wereld.

De lat ligt hoog

De Fearless Phoyographers leggen de lat hoog en gaan op zoek naar originaliteit. De wedstrijd is een belangrijke maatstaf bij huwelijksfotografen. Van Brazilië tot Roemenië en van de VS tot in China nemen fotografen deel aan de wedstrijd. “Door het jaar heen delen ze awards uit aan uitzonderlijke fotografie, prachtige foto’s die uitblinken, huwelijksfotografie herdefiniëren of gewoon geweldig goed zijn. Elke twee maanden worden er meer dan 10.000 foto’s ingestuurd door duizenden huwelijksfotografen wereldwijd. Minder dan 1 procent van de inzendingen worden bezegeld met een award. Wie het meeste awards binnenhaalt, komt in de Top 100”, legt Thomas Verhoeven uit Wichelen uit. Samen met zijn vrouw Evelien richtte hij zes jaar terug Part of the Vision op en specialiseerden zich in huwelijksfotografie. Thomas werkt ook nog in de grafische sector. Pas in februari vorig jaar waagden ze ook hun kans bij De Fearless Photographers. Met succes want beiden haalden drie awards binnen en een stek in de felbegeerde lijst.

Begonnen als hobby

Evelien en Thomas leerden elkaar kennen in de jeugdbeweging van juni en huwden in 2009. Na de verbouwingen van hun huisje vonden ze in 2012 een gezamenlijke passie en hobby in de fotografie. “In de avondschool fotografeerden we stillevens, verlaten gebouwen, waterdruppels die vallen in een schaal. Al snel hadden we door dat dit niet echt ons ding was. Thuis experimenteerden we gretig met portretten van spelende kinderen, namen we onze camera mee op talloze weekendjes met vrienden, maakten we al eens een familieportret. Hier werden we wel blij van. We beleefden echt plezier én we maakten er ook andere mensen gelukkig mee”, zegt Evelien.

Zes jaar geleden maakten ze van hun hobby hun hoofdberoep. “Ons eigen trouwfeest was een zeer persoonlijk en uniek huwelijk. Het werd een speciale dag maar we maakten één grote fout. We bespaarden als jonge twintigers, met verbouwplannen in het hoofd, op onze fotograaf. En we kregen dus niet de foto’s waar we op gehoopt hadden. Er zijn geen mooie, unieke of emotionele momenten vastgelegd als herinnering voor later. Dat is jammer en helaas ook onomkeerbaar. Dat was de trigger om ons toe te leggen op huwelijksfotografie. Want iedereen verdient het om de mooiste momenten uit het leven te kunnen herbeleven aan de hand van foto’s. Samen fotograferen wij reeds 6 jaar huwelijken, communies en ‘day in the life’ gezinsreportages op een documentaire manier. De focus ligt dus op spontane momenten waar niets is geforceerd of in scène gezet is”, zegt Thomas.

In duo aan het werk

Het koppel is ook het enige duo uit België dat in de Top 100 van de wereld staat. “We fotograferen elk huwelijk steeds met ons tweetjes. Een huwelijksdag is een intense, drukke dag die zo voorbij vliegt. Wanneer onze koppels ‘s morgens nog even gescheiden zijn splitsen wij ons op om het volledige verhaal te kunnen vastleggen. Terwijl zij gedurende de rest van de dag volop genieten, zijn wij constant op zoek naar momentjes tussen hen als koppel, met hun familie of vrienden. Om deze momenten zo weinig mogelijk te missen én ook op een creatieve manier vast te leggen hebben we elk onze dingetjes die we in de gaten houden”, legt Thomas de werkwijze uit. “het is leuk en we zijn fier dat we elk apart de lijst halen met drie gekozen beelden. En uiteraard zijn we blij met de erkenning. Maar waar we nog blijer van worden zijn de positieve reacties van onze klanten wanneer ze hun huwelijksfoto’s bekeken hebben. Het is een hele eer voor ons om die herinneringen te mogen afleveren”, besluit Thomas. Hun werk vind je op www.partofthevision.com.