Chiro loopt aflossingsmarathons voor Kom Op Tegen Kanker 07 september 2018

02u39 0 Wichelen Chiro meisjes Serskamp zoekt gemotiveerde en sportieve deelnemers voor hun aflossingsmarathon op zondag 30 september. Met 'We Run 4 You 2' willen ze zoveel mogelijk marathons lopen en zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kom Op Tegen Kanker.

Leiding, oud-leiding en het Bouwfonds van Chiro Hadewijch Serskamp organiseert dit event opnieuw na een succesvolle editie in 2016. "Het is de bedoeling dat teams van maximaal acht personen op een gesloten circuit een marathon lopen. Wie hoeveel kilometers loopt, mag een team in onderling overleg uitmaken. Eén ronde is 2,6 kilometer en het tempo is vrij te bepalen. Deelnemen is belangrijker dan winnen. Per team vragen we 80 euro startgeld. Uiteraard is iedereen vrij om meer te geven of haar kilometers te laten sponsoren. Hoe meer, hoe liever", legt Jolien Roelandt uit. Er is ook een Kidsrun en een Hondenrun, veel animatie en eten en drank.





Chiro Serskmap doet dit niet enkel uit liefdadigheid, maar ook uit persoonlijke ervaringen. "Niet alleen in het verleden, maar ook recentelijk werden twee leden van onze ploeg met de ziekte geconfronteerd. Via deze actie hopen we hen en vele anderen te helpen en een hart onder de riem te steken", weet Jolien. "Dit jaar hopen we opnieuw 10.000 euro op te halen als startfonds voor de 1000 kilometer van Kom Op Tegen Kanker. Tijdens Hemelvaart willen we twee teams van Chiro aan de start krijgen en het geld doneren aan de actie", besluit Jolien.





De aflossingsmarathon start om 13 uur aan Jeugd en Cultuurcentrum 't Ankerpunt. Vooraf inschrijven is eenvoudig via www.werun4you2.be. (DVL)