Cannabisplantage ontdekt in rustige woonwijk in Wichelen Zelfde bende van plantage in Massemen huurt woning van zelfde eigenaar Didier Verbaere

26 november 2018

19u41 0 Wichelen In de Doornweg 21 in Wichelen werd afgelopen weekend een professionele cannabisplantage ontdekt. Politie en parket vielen binnen in de onopvallende woning in de rustige woonwijk achter de kerk nadat buurtbewoners alarm hadden geslagen.

Achter de plantage zou dezelfde bende zitten als achter de plantage die op 11 november in Massemen werd ontmanteld. Daar werd in de Lambroekstraat een soortgelijke plantage ontdekt en vier verdachte Albanezen aangehouden. Markant detail is dat de bende beide huizen huurde van dezelfde eigenaar. Ook hij is slachtoffer en had geen idee wat zich achter zijn gevels afspeelde. De man had de woningen verhuurd aan een bedrijf dat buitenlandse werknemers tewerkstelt in Vlaanderen. Hiervoor zocht hij zogezegd slaapplaatsen voor zijn personeel.

In werkelijkheid werd de elektriciteit illegaal afgetapt vlak voor de meters. De woningen werden ook grondig geïsoleerd om pottenkijkers met een warmtecamera te misleiden. “Toen we de foto’s van de blauwe bestelwagen op de website van Het Laatste Nieuws zagen na de inval in Massemen, ging er een belletje rinkelen”, vertelt een buurtbewoner. Diezelfde bestelwagen reed afgelopen maanden regelmatig de garage van de woning in Wichelen binnen en buiten. Aangezien ze sindsdien niemand meer zagen aan de woning, vreesden ze voor brandgevaar.

Zaterdag vielen politie en parket er binnen en ontdekten ze een grote plantage. De woning is sinds zondag verzegeld.