Briers: "Scheldevallei, mooiste plekje tussen 't Steen en het Gravensteen" 28 mei 2018

De gemeentes Wetteren, Wichelen, Berlare en Laarne bundelen de krachten voor de verdere versterking en de bescherming van het 1.500 hectaren grote natuurgebied van de Kalkense Meersen en het Donkmeer op haar grondgebied. Samen met tal van partners in toerisme en landbouw, Natuurpunt, Het Regionaal Landschap en de provincie ondertekenden ze gisteren in Schellebelle en charter om hun intenties kracht bij te zetten. "Voortaan willen we dit gebied als één aaneengesloten natuurgebied bekijken. De natuurbeleving, de zichtbaarheid, de bescherming, de toegankelijkheid en de versterking van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het gebied zijn de belangrijkste doelstellingen", zegt projectcoördinator Emanuel Ramoudt. "We willen de Scheldevallei tussen 't Steen in Antwerpen en het Gravensteen in Gent promoten als mooiste plek van België", zegt gouverneur Jan Briers. Info: www.kalkensemeersendonkmeer.be. (DVL)