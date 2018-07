Brandweer bestrijdt vissterfte aan sluizen 26 juli 2018

De brandweer van Wichelen heeft maandagavond twintigduizend liter extra water in de sluiskom van Bergenmeersen gepompt. Op die manier kwam er extra zuurstof in het water en kon vermeden worden dat de vissen massaal zouden sterven. Een fietser sloeg in de late namiddag alarm toen hij honderden vissen naar lucht zag happen aan de oppervlakte van het water. Een sluis tussen de brug van Uitbergen en het kerkhof van Wichelen regelt er het getij in het overstromingsgebied. "We hebben enkele tankwagens water naar beneden gestort zodat er meer water en zuurstof in het gebied kwam. De Vlaamse Waterweg is verwittigd en gevraagd om de sluizen aan te passen zodat het water er hoger blijft staan", aldus postoverste Eric Trogh van de Wichelse brandweer. (DVL)