Brandje in Krijgelstraat 03 juli 2018

De brandweer van Lede werd maandagmiddag omstreeks 14 uur opgeroepen voor een brand in de Krijgelstraat in Schellebelle. Een buurman merkte een rookpluim op tussen de bomen en verwittigde de hulpdiensten. Een man was in de tuin papier aan het verbranden en moest het vuur doven in aanwezigheid van de brandweer. (DVL/KMJ)