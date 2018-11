Boek Oorlogsburgemeesters Schellebelle gelanceerd Didier Verbaere

15 november 2018

18u40 0

In de Kapelle in de Bruinbeke in Schellebelle werd het boek over de Oorlogsburgemeesters voorgesteld van auteur Jules D’Haene. Hierin focust hij op de familie Schietecat uit Schellebelle. “Het verhaal over de familie Schietecat van Schellebelle loopt over meer dan twee eeuwen en gaat over een sterke familieband en maatschappelijke betrokkenheid. Zowel Lieven Schietecat - in 1801 tijdens het Franse bewind van Napoleon Bonaparte - als zijn bloedverwant Ivo tijdens de Duitse bezetting waren oorlogsburgemeester van Schellebelle”, vertelt Jules D’Haene. De plaats voor de lancering was niet toevallig. “Als diep christelijke Schellebellenaars waren meerdere ‘Schietecatten’ de spilfiguren rond de Bruinbeekse wijkkapel, waar een eeuw lang wekelijkse en feestelijke erediensten plaatsvonden”, besluit Jules.