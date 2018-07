BMW meermaals over de kop 09 juli 2018

De bestuurder van een BMW is zondagochtend omstreeks 4.30 uur langs Ten Brugsken in Wichelen uit de bocht gegaan. De man reed op de steenweg vanuit Wetteren richting Wichelen toen hij plots begon te slippen, rechtdoor van de weg ging en enkele keren over de kop sloeg.





De wagen bleef tussen een veld vol boompjes op zijn flank liggen. De chauffeur slaagde er in op eigen kracht uit zijn wagen te kruipen. Hij werd met beperkte verwondingen naar het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis van Aalst gevoerd.





Vrijwilligers van de brandweerpost Wichelen maakten de weg vrij. (KMJ)