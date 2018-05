Bierpralines voor vaderdag 17 mei 2018

Wie nog een origineel geschenk zoekt voor vaderdag, kan terecht voor originele bierpralines bij chocolatier Huis Olivier De Meyer in Lede en de geschenkenwinkel Sabrina Chocolats en Giftshop in de Dorpstraat Serskamp. Olivier verwerkte op haar vraag vier streekbieren in zijn nieuwste creaties. Dat leverde pralines met Kd Bruin en Tripel en ééntje met Réné Blond en Stout op. "We verkopen ze enkel in kleine verpakkingen en tot vaderdag op zondag 10 juni. Omdat we met ambachtelijke bieren met gisting werken, is de houdbaarheidsdatum beperkter dan gewone pralines", legt Olivier uit. "Ze zijn exclusief en beperkt te verkrijgen en dat zorgt voor een leuk cadeautje. In de toekomst willen we nog verder experimenteren bij speciale gelegenheden", besluit Sabrina. (DVL)