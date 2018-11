Ben (96) en Paula (91) vieren 70ste huwelijksverjaardag: “Onvoorwaardelijke liefde zeker?” Didier Verbaere

20 november 2018

17u45 0 Wichelen Benedictus Van Vaerenbergh (96) en Paula Van den Haute (91) zijn in woonzorgresidentie Den Anker in Serskamp in de bloemetjes gezet naar aanleiding van hun platina huwelijk. Het koppel beloofde elkaar 70 jaar geleden, op 19 november 1948, elkaar eeuwige trouw. Die belofte staat nog steeds als een huis overeind.

Het koppel verhuisde in mei 2015 naar Serskamp. Benedictus en Paula hebben steeds in Denderleeuw gewoond. Ze leerden elkaar daar kennen aan het station. Ben was op weg naar school. De vonk sloeg over en in 1948 huwden ze. Samen kregen ze 7 kinderen. Dinsdag vierden ze hun platina bruiloft met 5 van hen : Magda, Rene, Wilfried, Geert en Hans. Hun zoon Rudy is overleden en Paul overleed enkele maanden na de geboorte. Het koppel heeft ook al 16 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen.

Paula was stikster en verstelde en maakte thuis lingerie voor modehuizen in Brussel. Benedictus bracht de afgewerkte stukken elke zondag met de fiets naar de klanten. Tijdens de week werkte hij als technieker bij enkele grote textielbedrijven. Hij schopte het er tot ploegbaas. In zijn vrije tijd was hij muzikant. Als bastubaspeler liep hij bijna 70 jaar mee in de Koninklijke Harmonie De Dendergalm. Daar was hij ook bestuurslid.

Gezond eten

En hij verbouwde een groot stuk land voor eigen groenten en aardappelen. Gezond eten en hard werken waren de basis van een lang leven en een goed huwelijk.

“In de zomer trokken we naar onze caravan op de camping Jamboree in Blankenberge. Samen met de kinderen en later de kleinkinderen hebben we er mooie en zorgeloze zomers beleefd”, weet Ben. “Platina? ’t Is heel wat. Het gevolg van onvoorwaardelijke liefde zeker”, klonk het nog.