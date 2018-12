Beklaagde niet vervolgd voor dodelijk ongeval, enkel voor lichte intoxicatie Koen Baten

11 december 2018

Gert V.K. uit Wichelen moest zich vanmorgen voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij betrokken raakte bij een ongeval met dodelijk afloop. Op 12 februari 2016 reed hij Fay Buggenhout aan op de Dendermondsesteenweg in Wichelen, die achter een bus de straat overstak nadat ze had afscheid genomen van een vriend. De man kon het ongeval niet meer ontwijken en reed het 17-jarig meisje aan, die later overleed aan haar verwondingen in het ziekenhuis. De man zelf wordt niet vervolgd voor het ongeval, maar enkel voor een lichte intoxicatie die hij op het moment van de feiten had.

De advocaat van de beklaagde, Alain Légat, volgde dit oordeel van het openbaar ministerie en zij dat het ongeval onvermijdelijk was. “Dit blijkt ook uit alle onderzoeken. Het ongeval was onvoorzienbaar. Het meisje stak onvoorzienbaar over achter de bus, waardoor een aanrijding niet meer te vermijden was”, klinkt het. “Het was een bijzonder tragisch ongeval, waar mijn cliënt ook nog altijd de gevolgen van draagt, en een einde aan wil maken na twee jaar", aldus Légat.

In de rechtbank was er ook geen burgerlijke partij van de familie aanwezig. “Wij willen graag de zaak afsluiten, ook voor mijn cliënt zodat hij eindelijk verder kan", klinkt het. De man zelf was aanwezig in de rechtbank, maar was te zwaar aangeslagen om te reageren op de feiten. De rechtbank hield rekening met de vraag om de zaak snel uit te spreken. Er wordt vonnis geveld volgende week dinsdag.