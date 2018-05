Bar Belle Vie in nieuwe en ruimere setting 15 mei 2018

Voor haar tweede editie verhuist Bar Belle Vie van de Pastorijtuin in Schellebelle naar het grasplein achter het Sociaal Huis op Oud Dorp in Wichelen. Hierdoor wordt de capaciteit uitgebreid van 750 naar 1200 bezoekers per dag. Barre Belle Vie is een openluchtfestival met de nadruk op dj's en lekkere drankjes. En ook Foodtruck Food in Style is er voor de hongerigen. Nog op vrijdag 25 mei van 16 tot 3 uur en op zondag 27 mei van 12 tot 23 uur. Naast lokaal talent uit de regio treden er ook enkele internationale toppers op zoals de Nederlander Jaydee met zijn tijdloze klassieker Plastic Dreams. Ook Red D ft Lady Linn is opnieuw van de party. Eind mei staan onder meer Benny Rodrigues (Ibiza) en Rupert Harvey & JLN op de affiche. De minimum leeftijd blijft 18 jaar. Bij slecht weer wordt een deel van het terrein overdekt. Alle informatie op de website www.barbellevie.be. (DVL)