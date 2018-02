Band politiewagen lek gestoken 06 februari 2018

02u38 0

Een band van de wijkauto van de politiezone Wetteren werd maandagochtend tussen 8 en 8.40 uur door onbekenden met een scherp voorwerp lek gestoken in de Huilaart in Serskamp. De wijkagent hield er toezicht aan de schoolpoort. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.





eu. (DVL)