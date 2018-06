Auto op sporen geparkeerd: 35 dagen rijverbod 02 juni 2018

02u40 0

Geert D.N. uit Wichelen moet zijn wagen 35 dagen langs de kant laten staan. Bovendien kreeg hij van de politierechter in Dendermonde een boete van 1.600 euro, waarvan een klein deel met uitstel. Hij had zich op 29 november vorig jaar van afslag vergisten belandde op de treinsporen aan de Paepestraat. De man, met bijna 2 promille in het bloed (zo'n 10 glazen), werd verblind door de lichten van de tegenligger en sloeg te vroeg af. "Hij heeft daar de schrik van zijn leven gehad, en heeft zijn lesje echt wel geleerd", aldus zijn advocaat. Blijkbaar is het niet de eerste keer dat op die locatie bestuurders hun wagen op de sporen parkeren. Politierechter Peter D'hondt herinnerde zich uit het verleden dat hij daar nog bestuurders voor veroordeelde. D.N. (KBD)