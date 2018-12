Alleenstaanden en ouderen vieren kerstavond met burgemeester (die zelf bediening voor zijn rekening neemt) Didier Verbaere

25 december 2018

13u14 3 Wichelen In de Kapelle van de Bruinbeke in Wichelen vierden zo’n 60 alleenstaanden en ouderen samen kerstavond met burgemeester Kenneth Taylor. Kerst met de burgemeester werd reeds voor de 6de maal georganiseerd. Hij haalde de mosterd in Brussel en financiert het gratis kerstdiner met de opbrengst van het Feest van de Burgemeester en een rits vrijgevige sponsors.

Het team van chefkok Frank Redant van Food in Style en vrijwilligers zorgden er voor de feestelijke bediening. “Niet enkel in grootsteden is er verdoken eenzaamheid. Ook in een landelijke gemeente als Wichelen moeten mensen, soms noodgedwongen, kerstavond alleen doorbrengen”, zegt Kenneth.

Ondertussen ziet hij er jaarlijks vaak dezelfde gezichten terug. Het is een sociaal gebeuren waar heel wat ouderen reeds weken vooraf voor afspreken. Op het menu serveerde Frank lekkere hapjes, een heerlijke huisbereide garnaalkroket, een soepje van butternut pompoen, varkenshaasje met vergeten groenten, een traditionele kerststronk en koffie met zoetigheden.