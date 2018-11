Alerte burgers waarschuwen voor verdachte handelingen Didier Verbaere

10 november 2018

16u22 10

De politie controleerde vrijdagavond twee personen na een melding van verdachte handelingen in het Keizershof in Wichelen. In de buurt waren er de jongste weken verschillende bewoners slachtoffer van inbraken. De buurt staat op scherp en er wordt deze maand ook een Buurt Informatie Netwerk opgestart. “Het trio werd vrijdag gecontroleerd en mocht beschikken. Maar we zijn tevreden dat elke verdachte handeling gemeld wordt. Hoe meer we kunnen controleren, hoe groter de kans dat we de inbraken golf kunnen stoppen”, weet commissaris Icten Sertan van de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. Vorig weekend werden in de zone meer dan 20 handelingen gemeld en werden 6 personen en 4 voertuigen grondig gecontroleerd.