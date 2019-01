Afvalbrand snel onder controle Didier Verbaere

03 januari 2019

14u46 0

De brandweer van Lede werd woensdagnacht iets na 1 uur opgeroepen voor een brand op de Ledebaan in Wichelen. Ter hoogte van het Griekse restaurant was afval in brand gestoken. Het vuurtje was snel onder controle en de schade was miniem. Ook in Hofstade was er diezelfde avond een soortgelijke melding. Daar werden vuilniszakken, een matras en autobanden in brand gestoken. De dader werd gevat.