Afvalbrand kan dure grap worden Didier Verbaere

28 maart 2019

10u41 2 Wichelen De brandweerkorpsen van Wichelen en Lede werden woensdagavond omstreeks 23.30 uur opgeroepen voor een felle brand van een schuur of gebouw op Hulst in Wichelen.

“Het bleek opnieuw om een afvalbrand te gaan op het terrein van bouwwerken Vergeylen. Het is niet de eerste keer dat we daar afval moeten blussen”, zegt postoverste Eric Trogh van de brandweer van Wichelen.

Dader op de loop

Toen de aanstoker van de brand de hulpdiensten hoorde aankomen, wou hij het vuur nog blussen door er aarde over te storten. Daarna verdween hij van de plaats van de brand. De politie ging naar de dader op zoek, want afval verbranden, is verboden.

“We hadden heel wat moeite om het vuur te bereiken. Het terrein is omheind met een hoge afsluiting waar we over moesten. De verantwoordelijke mag zich aan een gepeperde factuur verwachten. Alleen al de kostprijs voor vijf interventiewagens loopt op tot meer dan 1.000 euro. Zonder de inzet van onze manschappen”, besluit kapitein Trogh.