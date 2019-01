Acht nieuwe gezichten in gemeenteraad Wichelen Didier Verbaere

03 januari 2019

In Wichelen hebben 21 raadsleden de eed afgelegd in de nieuwe gemeenteraad. Voor acht kandidaten is het hun eerste mandaat als raadslid. De zaal zat dan ook afgeladen vol. SAMEN, de partij van burgemeester Kenneth Taylor telt vier nieuwkomers : schepen Eric Jacobs en raadsleden Anja Misotten, Melanie Van der Haegen en Benjamin Van Hauwermeiren. Björn Carré is een nieuw gezicht bij CD&V, Evi Rasschaert bij N-VA en Jo Van Gasse voor #Anders. Vlaams Belang keert terug na zes jaar afwezigheid. Daar werd Gerry De Mol verkozen.

Er werden ook zes leden verkozen in het Bijzonder Comité Sociale Dienst en vier leden voor de politieraad in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. Voormalig schepen Bart Segers is de komende drie jaar voorzitter van de gemeenteraad en wordt dan opgevolgd door Benjamin Van Hauwermeiren hem op. Eerste schepen is Kristof De Smet, tweede schepen Danny Praet, derde schepen Anneleen Rimbaut en nieuwkomer Eric Jacobs dus meteen vierde schepen. Christophe Van De Wiele is voorzitter van het Bijzonder Comité e vijfde schepen.