2 Strokes organiseert oldtimerrit voor brommers en auto's 21 augustus 2018

Oldtimer Brommer Club 2 Strokes uit Serskamp organiseert op zondag 30 september een oldtimerrit voor bromfietsen, motoren en auto's. Inschrijven kan op het vertrekpunt in Café Eendracht bij Jeoffrey vanaf 12.30 uur. Het vertrek is gepland om 14 uur. Leden betalen 6 euro, niet-leden 7 euro. De inschrijvingsprijs is inclusief vier consumpties en versnaperingen. (DVL)