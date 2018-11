2.942 euro voor MS Liga Vlaanderen Didier Verbaere

13 november 2018

Het event Ladies@themovies in Wichelen bracht 2.942 euro op. Schepen Anneleen Rimbaut kon het bedrag overmaken aan MS Liga Vlaanderen. “Met dank aan de 150 deelnemende vrouwen, een enthousiast team van vrijwilligers en de steun van tal van Wichelse handelaars”, zegt Anneleen. “Het zijn initiatieven als deze die de MS Liga kracht bijzetten. Niet alleen financieel maar ook, en vooral, om MS bespreekbaar te maken. Het geld zal deels gebruikt worden voor onderzoek en deels voor de organisatie van groepsgesprekken, uitstappen en steun voor patiënten in financiële nood”, weet Danny, medewerker van de MS Liga. Noteer alvast 9 juni 2019 in de agenda want dan vindt de derde editie van de fiets- en wandeltocht plaats, in samenwerking met de Schooiers. De campagne zal in het teken staan van huidkanker.