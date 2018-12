1013,05 euro voor De Kleine Prins Didier Verbaere

20 december 2018

De kinderen van de Vrije Basisschool Het Belleveer uit Schellebelle zamelden 1013,05 euro in tijdens De Warmste Week ten voordele van De Kleine Prins. “Dit is een vereniging die ertoe bijdraagt dat gezinnen met kinderen en jongeren met een levensbedreigende ziekte ondersteunt worden op emotioneel, medisch, sociaal en psychisch vlak. De ketnetkoekenbak, waarvoor verschillende ouders en kinderen zich vrijwillig hadden ingezet, de hotdogverkoop, het optreden van het muziekensemble Masivi uit het zesde leerjaar en het zingen voor Nieuwjaar van enkele kinderen van de midden- en bovenbouw bracht maar liefst 1013,05 op. We danken iedereen voor hun bijdrage en hopen van harte dat De Kleine Prins hiermee alvast een eindje op weg is geholpen”, zegt directrice Hilde Kerckaert.