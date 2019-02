“Ze steelt alles wat niet te heet of te zwaar is”: tien maanden cel voor dorpsdievegge Nele Dooms

27 februari 2019

10u45 0 Wichelen Jill B. (32), de zogenaamde ‘dorpsdievegge’ uit Schellebelle, is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel en een boete van 800 euro. De vrouw stond terecht voor vijf diefstallen. Maar volgens de advocaat van de slachtoffers is dat maar “het topje van de ijsberg”.

B. ging onder andere aan de haal met een bak colaflesjes in jeugdhuis Yoka en maakte er een gewoonte van om uit geparkeerde wagens die niet afgesloten waren spullen mee te graaien. Volgens de openbaar aanklager lopen er bovendien nog wel meer gerechtelijke onderzoeken tegen B. “Een rode draad in haar gedrag is overduidelijk”, klonk het tijdens het proces. “Op haar wandelroute door het dorp steelt B. alles wat niet te heet of te zwaar is. Diefstallen vinden plaats op korte afstand van elkaar. De vrouw heeft totaal geen schuldinzicht en geeft alleen maar toe waar ze echt nier meer omheen kan door de bewijslast.”

Advocaat Eric Van Hauwermeiren wond er tijdens het proces geen doekjes rond. “Deze vrouw slaat al jaren toe in Schellebelle, Wichelen en Wetteren. Ze is een doorwinterde, uitgekookte dievegge. De zakken aan de fiets waarmee ze elke dag rondrijdt, hebben maar één functie: er alle gestolen buit in steken. Sinds deze vrouw een paar jaar in de buurt van het jeugdhuis woont, werd er zowat elke dag drank gestolen. Het is dankzij nieuwe bewakingscamera’s dat ze betrapt kon worden. Ze steelt ook het vlees dat de leverancier van de slagerij in Schellebelle voor de deur van klanten zet. Ook de sleutelbos van de school van haar kinderen of gordijnen van een café zijn niet veilig: als ze iets kan meegraaien, doet ze het.”

Toch probeerde B.’s advocaat de zaak wat te temperen. “Er is vooral veel sfeerschepping in deze zaak, door het dorpse karakter ervan”, meent meester Lauri Monsecour. “Als er iets verdwijnt in Schellebelle, schuiven ze het in de schoenen van B. Terwijl dat toch zeker niet altijd klopt.” De vrouw werd eerder nog al veroordeeld wegens diefstal. Toen kreeg ze een werkstraf. Nu besloot de rechter haar een voorwaardelijke celstraf op te leggen.