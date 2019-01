"Het leven stopt niet als je ziek bent" Didier Verbaere

Eric Jacobs (59) schopte het bij zijn eerste deelname aan de verkiezingen meteen tot schepen in Wichelen. Vijf jaar geleden kreeg de voormalige thuisverpleger te horen dat hij aan de ziekte van Parkinson lijdt. "Hiermee bewijs ik dat het leven niet stopt als je ziek bent."

Eric Jacobs bouwde in de gemeente een succesvolle zaak in thuisverpleging uit. "Vijf jaar geleden werd de ziekte van Parkinson vastgesteld en gaf ik de fakkel door aan mijn dochter Maaike Jacobs", zegt Eric. "Omdat ik wat meer tijd voor mezelf had, zette ik de stap naar de actieve politiek. In mijn campagne heb ik ook nooit weggestoken dat ik Parkinson heb. Ik wou laten zien dat je met deze aandoening een perfect en actief leven kan leiden", zegt Eric. "Ik hoopte op een zitje in de gemeenteraad. Dat ik voldoende stemmen (hij kreeg 744 voorkeurstemmen, red.) haalde voor een schepenambt, was eerst verschieten, maar ik ga er voluit voor."

"Vanuit mijn ervaring als thuisverpleger zal ik het WZC Molenkouter en de thuiszorgdiensten ter harte nemen. Ook ben ik bevoegd voor de zwerfvuilproblematiek. We zullen zwaar repressief optreden", is Eric overtuigd. "Economisch staat de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein op de agenda. En ik wil lokale streekproducten nog beter helpen promoten", besluit Eric. (DVL)