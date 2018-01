#Anders wil inspraak inwoners (en voegt daad bij woord) 02u47 0 Foto Didier Verbaere Gert Van Tittelboom, Kathleen Bruyland, Kris De Winne, Dimitri Neyt en Jo Van Gasse op het veer aan de Schelde. Wichelen In Wichelen heeft de nieuwe politieke beweging #anders de resultaten van een enquête over een mogelijke fusie bekendgemaakt.

Initiatiefnemers zijn Gert Van Tittelboom, huidig gemeenteraadslid van sp.a Wichelen, Jo Van Gasse, Kathleen Bruyland, Piet Kenis, Dimitri Neyt en Kris De Winne. "#anders is een nieuwe progressieve beweging van mensen met een alternatieve visie voor de gemeente Wichelen. We vinden inspraak van de inwoners heel belangrijk", zegt Gert Van Tittelboom. De groep wil op regelmatige basis de inwoners bevragen over thema's zoals verkeersveiligheid of welzijn.





Hun eerste enquête draaide dus rond mogelijke fusieplannen. "Een fusie zou ons bijvoorbeeld naar de naam Wuitbossche kunnen leiden. Online vulden 200 mensen de bevraging in. 52 procent is tegen een fusie en slechts 37 procent voor. Een fusie met Berlare en Laarne ziet 77 procent van de Wichelaars niet zitten. Ook samengaan met Wetteren en Laarne ziet 68 procent niet zitten. In het voorjaar willen we hierover een panelgesprek organiseren met onder meer professor lokale politiek Koenraad Deceuninck", zegt Gert.





#Anders maakt in de loop van het voorjaar zijn volledige lijst voor de gemeenteraadsverkeizingen van 14 oktober bekend. (DVL)