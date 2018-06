Wezembeek-Oppem in beroep tegen schrapping vliegroutes 16 juni 2018

Wezembeek-Oppem tekent beroep aan tegen het recente vonnis van een Brusselse rechter over de schrapping van vliegroutes van en naar Brussels Airport. De rechter oordeelde dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot, op straffe van zware dwangsommen, de vliegroutes moet aanpassen. De minister kreeg eind mei 90 weken de tijd om een nieuw plan op tafel te leggen voor de aanpassingen aan de vliegroutes die in de periode 2012-2014 in het kader van het plan-Wathelet werden doorgevoerd. "Als alle onderdelen van dit plan-Wathelet effectief worden geschrapt zonder nieuwe maatregelen, zou dit een totale ramp zijn voor de oostrand van Brussel", stelt Frédéric Petit (LB-UNION), burgemeester van Wezembeek-Oppem. "Dit betekent opnieuw veel meer overlast dan voorheen, want we krijgen dan bijvoorbeeld opnieuw nachtelijke vluchten over Wezembeek-Oppem." Het vonnis van de rechter kwam er op vraag van de burgemeesters van de noordrandgemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel. De rechter wees er op dat het plan-Wathelet indertijd op onwettige wijze werd doorgevoerd, want zonder milieu-impactstudies en publieksbevragingen. (DCFS)