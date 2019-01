Werkstraf voor vervalsing attest WHW

08 januari 2019

15u36 0 Wezembeek-Oppem Een man uit Wezembeek-Oppem is veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur voor valsheid in geschrifte. Hij probeerde met een vals attest zijn rijbewijs terug te krijgen.

De man was zijn rijbewijs kwijtgespeeld en werd verplicht om de vier rijexamens opnieuw af te leggen. Te duur, meende hij en hij bedacht een goedkopere oplossing. In de bib van Wezembeek-Oppem knutselde hij dan maar een vals attest in elkaar, waaruit moest blijken dat hij zijn rijbewijs mocht terugkrijgen. Op de griffie van de rechtbank in Brussel viel hij door de mand. De handtekening op het document klopte niet. Het was zogezegd getekend door een magistraat, maar deze was ondertussen politierechter geworden en dus niet meer de bevoegd. Een oplettende medewerker van de griffie merkte meteen de foute handtekening op. Het parket had een effectieve celstraf gevorderd, ook omdat hij al negen keer veroordeeld werd. De rechter besloot hem niettemin een laatste kans te geven en gaf hem een werkstraf.