Vlaamse partijen met eenheidslijst WO Plus naar kiezer 22 augustus 2018

02u31 0

De Vlamingen in faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem trekken net als bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen naar de kiezer met de eenheidslijst WO Plus. Hoewel de plaatsen nog niet helemaal ingevuld zijn, staat het vast dat de lijst opnieuw getrokken wordt door Jan Walraet (Democraten Wezembeek-Oppem) en die voor de OCMW-raad door Frank Vandendael (N-VA).





Net als de Vlamingen dienen ook de Franstaligen opnieuw de eenheidslijst LB-Union in met burgemeester Frédéric Petit (MR) als lijsttrekker. LB-Union heeft momenteel in de gemeenteraad 19 van de 23 zetels, WO Plus heeft de overige 4. WO Plus hoopt dit keer op een schepenzetel in de gemeenteraad. In faciliteitengemeenten worden de schepenzetels rechtstreeks toegewezen op basis van de verkiezingsuitslag. Walraet hoopt deze keer beter te doen en wijst daarbij op de steun van een aantal Franstaligen. Zo stapte Anne-Marie Servranckx een tijd geleden over van LB-Union naar WO Plus. Ze staat op de tweede plaats van de WO Plus-lijst voor het OCMW.





(DCFS)