Vandalen zadelen Chiro met financiële kater van 3.000 euro op Jeugdbeweging is aanhoudend vandalisme beu en beveiligt lokalen met hulp ouders Robby Dierickx

12 maart 2019

10u29 0 Wezembeek-Oppem Al enkele maanden wordt Chiro Berkenbloesem in Wezembeek-Oppem geteisterd door aanhoudend vandalisme en daarom heeft de jeugdbeweging beslist om haar lokalen – met de hulp van enkele ouders – beter te beveiligen. “Het vandalisme heeft ons in totaal ruim 3.000 euro gekost en dat willen we niet opnieuw meemaken”, zegt hoofdleider Robin Van de Riet.

Het begon enkele maanden geleden met kleine vandalenstreken zoals het stelen van een zakje chips of een blikje cola, maar al snel gingen de vandalen driester te werk. “De zwaarste feiten speelden zich op de avond voor oudjaar af”, zegt hoofdleider Robin Van de Riet. “De vandalen drongen de lokalen via de branddeur binnen en lieten geen spaander heel van ons lokaal. Ze sloegen alles op de grond, sneden onze zetels aan flarden en spoten twee brandblusapparaten volledig leeg. Vooral die laatste vandalenstreek zorgde voor heel wat problemen, want al ons materiaal zat onder het witte goedje. Omdat de verzekeringsmaatschappij weken werk had, mochten we ons materiaal niet gebruiken. Een deel ervan hadden we net nodig voor ons eetfestijn, begin vorige maand. Gelukkig schoten enkele ouders ons te hulp door hun eigen materiaal te schenken. Maar ook onze dagelijks werking ondervond hinder omdat bepaalde spullen beschadigd werden door het poeder uit de brandblusapparaten.”

Pas enkele weken geleden kon een gespecialiseerde firma alles opkuisen. Die werken kostten de Chiro echter wel 3.000 euro, een zware kost voor een jeugdbeweging. “Om te vermijden dat vandalen ons opnieuw met een financiële kater opzadelen, hebben we beslist om onze lokalen beter te beveiligen”, gaat Robin Van de Riet verder. “Gelukkig konden we op de hulp van enkele handige ouders rekenen. Bij het beveiligen van de branddeur, die de vandalen telkens open wisten te breken, moesten we er immers rekening mee houden dat de deur bij een evacuatie langs de binnenkant nog geopend moet kunnen worden.”

Politiepatrouilles

Daarnaast nam de Chiro nog enkele andere maatregelen. “Zo vroegen we de naaste buren om een oogje in het zeil te houden en ons te verwittigen indien ze iets verdachts in de buurt van onze lokalen zien”, aldus nog de hoofdleider. “De rolluiken zullen nog wat beter beveiligd worden zodat ze niet zomaar opengetrokken kunnen worden en de politie patrouilleert wat vaker tijdens vakantieperiodes. Naar de toekomst toe bekijken we welke andere beveiligingsmogelijkheden we nog hebben. Hopelijk kunnen we het vandalisme op die manier definitief een halt toeroepen.”

Ondertussen hoopt de Chiro op gulle schenkers om het beschadigde materiaal te vervangen. Zo zijn onder meer tweezitzetels welkom, maar ook knutselmateriaal wordt nog gezocht. Daarnaast roept de jeugdbeweging iedereen die inlichtingen heeft over het vandalisme om dat te melden aan de lokale politie WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem).