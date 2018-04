Tiental TAK-leden in cel na actie 24 april 2018

02u57 0

Een tiental leden van de Vlaamse beweging TAK heeft zaterdagavond enkele uren in de cel gezeten na een actie tegen de Association Culturelle Francophone de Zaventem (ACFZ). Die Franstalige vereniging hield een feestje in buurtcentrum Forum in Wezembeek-Oppem en dat zinde de Tak-leden niet. Voor aanvang van het evenement klommen tien actievoerders op het dak van het gebouw. Ze voerden actie tegen de vereniging, omdat die in het verleden een evenement in CC De Factorij in Zaventem wilde organiseren. De communicatie rond dat feestje gebeurde volledig in het Frans. Omdat er heel wat commotie was en enkele Vlaamsgezinden naar Zaventem dreigden af te zakken, annuleerde de ACFZ het evenement. Het feestje werd verplaatst naar Wezembeek-Oppem, maar ook daar daagden actievoerders op. Van op het dak heetten ze iedereen welkom in Vlaanderen. Er werden bengaals vuur en rookbommen afgestoken. De politie werd erbij gehaald. Uiteindelijk haalde de brandweer de actievoerders van het dak. Zij werden enkele uren opgepakt. "We zullen ACFZ ook in de toekomst in de gaten blijven houden", aldus TAK.





(RDK)