Raad van State schorst beslissing niet-benoeming OCMW-voorzitster 09 maart 2018

Oppem





De Raad van State heeft woensdag de beslissing die Liesbeth Homans (N-VA), Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, in maart vorig jaar nam om Nathalie Leclaire (DéFI) niet te benoemen tot OCMW-voorzitster van Wezembeek-Oppem geschorst.





Nadat Anne-Marie Servranckx eind 2016 haar ontslag als OCMW-voorzitster ingediend had, werd Nathalie Leclaire als waarnemend OCMW-voorzitster aangeduid. Ze werd ook meteen voorgedragen als kandidaat-opvolger, maar daartegen kwamen drie klachten omdat ze het Nederlands niet machtig zou zijn. Daarop besloot minister Homans haar niet te benoemen, waarop DéFI naar de Raad van State trok. Die besloot dat "er op het eerste gezicht geen voldoende ernstige aanwijzingen zijn" dat ze het Nederlands onvoldoende machtig zou zijn en dat "indien de beslissing van de minister niet geschorst wordt, de kans dat de verzoekster nog voor het einde van de lopende legislatuur het ambt van OCMW-voorzitter kan uitoefenen praktisch onbestaande is". (RDK)