Politieactie tegen inbrekers levert niks op DBS

30 november 2018

15u27 0 Wezembeek-Oppem In de zone WOKRA (Wezembeek-Oppem/Kraainem) vond donderdagnamiddag een grote politieactie plaats.

In de inbraakgevoelige sectoren van het grondgebied waar de laatste maand vaststellingen gebeurden, werd er systematisch gepatrouilleerd. Straat per straat werd te voet uitgekamd waarbij men aandacht had voor verdachte personen, voertuigen en situaties. Er werden een 20-tal personen gecontroleerd en een tiental voertuigen. Behalve enkele overtredingen werden er geen gerechtelijke feiten ontdekt. Niettegenstaande zal de politie tijdens deze donkere periode blijvende aandacht vertonen voor het fenomeen ‘diefstal in woningen’. Dergelijke acties worden systematisch voorzien.