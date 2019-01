Online burgerparticipatieplatform geeft inwoners inspraak Robby Dierickx

07 januari 2019

09u16 0 Wezembeek-Oppem De inwoners van Wezembeek-Oppem kunnen voortaan mee hun gemeente besturen. Via het online burgerparticipatieplatform idee-wo.be kunnen ze immers ideeën rond bepaalde thema’s delen. Op die manier wil het schepencollege de kloof tussen de burgers en de verkozenen verkleinen.

Concreet kunnen inwoners via hun e-mailadres en gebruikersnaam, maar ook via Facebook of Google inloggen op idee-wo.be. Eens ingelogd krijgen ze verschillende participatietrajecten en -projecten te zien. Elk traject verloopt in verschillende fases, die op een overzichtelijke manier op het platform kunnen gevolgd worden. Op die manier wil de gemeente haar burgers een actievere rol geven en hen laten meedenken over het lokale beleid. In een eerste fase zullen de inwoners op het platform ideeën kunnen geven over bepaalde thema’s door te stemmen, een enquête in te vullen of een gesprek te lanceren. Ook ideeën geven aan het bestuur of andere actoren zal mogelijk zijn.

Inmiddels staat het eerste project op idee-wo.be. Zo kunnen inwoners vanaf nu initiatieven rond fietsmobiliteit evalueren. De enquête loopt tot eind februari en met die eerste bevraging hoopt de gemeente een zo groot mogelijk draagvlak te creëren bij de bevolking.