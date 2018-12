Man fabriceert vals attest om rijbewijs terug te krijgen WHW

11 december 2018

14u27 1 Wezembeek-Oppem Een man uit Wezembeek-Oppem riskeert 18 maanden cel voor valsheid in geschrifte. Hij probeerde met een vals attest zijn rijbewijs terug te krijgen.

De man was zijn rijbewijs kwijtgespeeld en werd verplicht om de vier rijexamens opnieuw af te leggen. Te duur, meende hij en hij bedacht een goedkopere oplossing. In de bib van Wezembeek-Oppem knutselde hij dan maar een vals attest in elkaar, waaruit moest blijken dat hij zijn rijbewijs mocht terugkrijgen. Op de griffie van de rechtbank in Brussel viel hij door de mand. “De handtekening op het document klopte niet. Het document was zogezegd getekend door een magistraat, maar die is ondertussen politierechter en dus niet meer de bevoegd”, aldus het parket.

Negende verschijning

De beklaagde werd al meermaals veroordeeld door de politierechtbank en verscheen dinsdagochtend al voor de negende keer voor de correctionele rechtbank. “U heeft in 2009 een werkstraf gekregen voor valsheid in geschrifte en vandaag staat u hier opnieuw terecht voor dergelijke feiten. U neemt zulke zaken veel te licht op. Daarom vorder ik een effectieve celstraf en geen werkstraf”, besloot de procureur. Uitspraak op 8 januari.