Louis Vogels al zestig jaar actief bij KSC Sprint Wezembeek-Oppem Stefan Van de Weyer

25 januari 2019

09u06 0 Wezembeek-Oppem Louis Vogels is al zes decennia lang actief voor zijn wielerclub KSC Sprint Wezembeek-Oppem. Dat waren ze bij Cycling Vlaanderen afdeling Vlaams-Brabant niet uit het oog verloren en ze schonken hem een trofee, een mooie horloge en een erediploma.

Vogels kwam de hulde en zijn geschenken ontvangen op de algemene jaarvergadering van de provinciale afdeling van de wielerbond. Vogels is momenteel ondervoorzitter en koersdirecteur van Koninklijke Sport Club Sprint. Het is een wielervereniging die instaat voor de organisatie van wielerwedstrijden in Wezembeek-Oppem, Kraainem, Sterrebeek en op termijn ook Tervuren. Vogels is gebeten door de koers. Hem kan je tijdens de hele zomer lang aantreffen op wielerwedstrijden in Kampenhout, Everberg en het Oost-Brabantse.