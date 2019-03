Italiaanse reist naar Halse politierechtbank om vonnis na ongeval onder invloed te vernemen Tom Vierendeels

14u35 0 Wezembeek-Oppem Een Britse vrouw die voor haar werk in Milaan woont zakte deze week af naar België voor de behandeling van een ongeval dat ze vorig jaar veroorzaakte in Wezembeek-Oppem. Ze bleek toen onder invloed van alcohol te rijden met een huurwagen.

Het ongeval gebeurde op 10 augustus, maar waar precies is niet duidelijk. De advocaat van de vrouw verklaarde woensdag dat zijn cliënte ingedommeld was en zo van de weg was geraakt. Daar raakte ze nog twee geparkeerde voertuigen. De politie kwam ter plaatse en een ademtest wees uit dat vrouw 1,58 promille alcohol in het bloed had. De schade waar ze zelf voor diende op te draaien bedroeg 28.000 euro. “En het feit dat ze speciaal vanuit Milaan naar hier is gekomen bewijst dat ze de zaak serieus neemt”, gaf de advocaat aan. “Ze heeft de Britse nationaliteit maar woont voor de contacten met Italiaanse klanten in Milaan. Haar rijbewijs heeft ze dus ook nodig.” De rechter repliceerde dat een rijverbod enkel in België van tel is en dus geen invloed zal hebben op haar werk. Hij gaf de vrouw een boete van 1.600 euro -waarvan 600 euro met uitstel- en een rijverbod van een maand.