Hoeve Van Sever en herenhuis tegen de vlakte Toch groen licht voor 24 appartementen na jarenlange discussie Robby Dierickx

20 december 2018

14u47 0 Wezembeek-Oppem In de J.B. Dekeyzerstraat in Wezembeek-Oppem is een aannemer gestart met de afbraak van het herenhuis en de hoeve Van Sever. In de plaats komen 24 appartementen. Het dossier zorgde vijf jaar lang voor wrevel bij de buurtbewoners, maar ondertussen werden alle lichten wel op groen gezet. Het hele project moet over twee jaar klaar zijn.

Voor de eerste afbraakplannen van het herenhuis en de hoeve Van Sever, die beide in 1717 gebouwd werden, moeten we vijf jaar terug in de tijd. Een nazaat van de familie Van Sever had in 2013 plannen om beide gebouwen af te breken en te verkavelen. Die plannen werden destijds geweigerd wegens te grootschalig en ook de twee volgende aanvragen kregen geen groen licht. Daarop verkocht de eigenaar de site aan projectontwikkelaar Van Looy.

Die diende vorig jaar voor de eerste keer een plan in, maar daarop kwam heel wat protest van de buurtbewoners. Zij vreesden een toename van de parkeerdruk en de mobiliteitsproblemen. Bovendien wilden ze niet dat de oude hoeve, die toch een zekere historische waarde heeft, zou verdwijnen. Er werden dan ook tientallen bezwaren ingediend. De gemeente volgde de buren en weigerde de vergunning. “Daarop trok de bouwpromotor naar de provincie en die zette het licht wel op groen”, zegt Frederic Petit, burgemeester van Wezembeek-Oppem. “Als gemeente hebben we beslist om ons neer te leggen bij die uitspraak van de provincie. De argumenten van parkeerdruk en mobiliteitsproblemen gelden immers niet meer, want de bouwpromotor heeft verschillende maatregelen genomen om dat euvel te verhelpen. Daarnaast verkeerden de hoeve en het herenhuis bij nader inzicht in een slechte staat, dus is een afbraak niet onlogisch.”

Volgens de burgemeester heeft de gemeente ook nood aan extra woongelegenheden. “We moeten jongeren de kans bieden om hier te blijven wonen en dit soort van flats is voor hen een ideale woonplek”, klinkt het nog. “Aangezien alles stedenbouwkundig in orde is, hebben we hier dan ook niets meer op aan te merken.”

Michaël Veys, CEO van Bouwgroep Van Looy, laat weten dat alle werken over twee jaar klaar moeten zijn. “We zijn nu met de afbraak van beide gebouwen begonnen en in januari starten we met de grondwerken op de plaats waar het herenhuis stond. Daar komen twintig flats. Op de vergunning voor de bouw van de vier flats op de plaats van de hoeve is het nog wachten. Wel hadden we al een afbraakvergunning voor de hoeve, waardoor die werken nu samen uitgevoerd worden. Dankzij de 29 ondergrondse en acht bovengrondse parkeerplaatsen – die laatste zijn alleen voor bezoekers – vermijden we dat de parkeerdruk en de mobiliteitsproblemen toenemen.”