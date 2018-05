Crocuslaan opgeschrikt door ontploffing 04 mei 2018

Alle hens aan dek gisterennamiddag in de Crocuslaan. De hulpdiensten kregen rond 16 uur de melding binnen dat er een woningbrand was vanwege een gasexplosie. Daardoor zouden ook gasleidingen in brand zijn gevlogen. Uiteindelijk ging het om een explosie in de riolering.





"Toen we ter plekke waren, bleek het helemaal niet ernstig te zijn", zegt Ronny Van Pee, commissaris bij politiezone WOKRA. "Het ging namelijk over een explosie in de riolering ten gevolge van een chemische reactie. Door de ontploffing was er wat rookontwikkeling ontstaan, maar er is geen schade aan de nabijgelegen woningen en niemand raakte gewond. De buurt moest ook niet geëvacueerd worden. Er loopt nu een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing." (VDBS)