Bumperklever moet wagen 14 dagen aan de kant laten TVP

10 januari 2019

02u03 0

Van een vrouw met een leidinggevende functie bij een bedrijf zou je verwachten dat ze zich voorbeeldig gedraagt, maar niks was minder waar op 13 maart 2017. De Federale Wegpolitie betrapte een vrouw op de Brusselse ring toen ze onvoldoende afstand hield met haar voorligger, anderen hierdoor uitdaagde en aanspoorde om sneller te rijden en zich zelf ook schuldig te maken aan overdreven snelheid. “Maar ze geeft aan dat ze totaal die intentie niet had”, wist haar advocaat te vertellen. “Ze was gehaast en besefte op dat moment niet dat ze haar voorligger ophitste.” Ze werd veroordeeld tot een boete van 400 euro en 14 dagen rijverbod. Ze kreeg wel de gunst enkel in het weekend en op feestdagen haar wagen aan de kant te laten staan.