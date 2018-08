Brit onder invloed na repetitie 31 augustus 2018

Een 62-jarige Brit stond deze week voor het eerst voor de politierechter. De man werd op 11 januari vorig jaar betrapt door de politie toen hij door Wezembeek-Oppem reed met 1,65 promille alcohol in het bloed. De zestiger woont al meer dan dertig jaar in ons land. "Hij heeft nog nooit de wet overtreden", voerde zijn advocate aan in de Halse politierechtbank. "Mijn cliënt keerde terug na een repetitie van zijn koor en dronk achteraf enkele glazen alcohol." Omdat de man een blanco strafblad had, toonde de rechter zich mild. Hij sprak een boete uit van 1.600 euro waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 25 dagen. (BKH)