Appartement onbewoonbaar na brand 18 mei 2018

02u52 0

Oppem





De hulpdiensten zijn gisterochtend vroeg moeten uitrukken voor een woningbrand in de Mechelsesteenweg. Niemand raakte gewond. "De bewoners waren thuis toen de brand ontstond", zegt Ronny Van Pee, commissaris van politiezone WOKRA. "Ze konden gelukkig tijdig hun appartement verlaten/ Hun woning is door de brand volledig vernield en werd onbewoonbaar verklaard. Er werd opvang voor hen geregeld. Het is nog niet duidelijk wat er aan de oorzaak lag." Door de brand was de Mechelsesteenweg een tijdje afgesloten. (VDBS)