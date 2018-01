82-jarige man bestolen voor 15.000 euro 02u29 0

Twee Noord-Afrikaanse dertigers riskeren celstraffen van 18 en 40 maanden voor een laffe diefstal. Op 12 juli wilde een 82-jarige man uit Wezembeek-Oppem geld afhalen bij een bankkantoor in de buurt. Zijn bankkaart werd echter ingeslikt en hij keerde huiswaarts in de veronderstelling dat er wel een foutje zou geweest zijn bij de bank. De 36-jarige Karim K. had echter de automaat zo gemanipuleerd dat de kaart er niet meteen uitkwam. Even later bemachtigde hij de bewuste bankkaart en hij verduisterde die dag zelf nog 15.332 euro. Een deel van dit geld werd overgeschreven op de rekening van Fatih B. Die verklaarde dat hij van K. geld kreeg om zijn rekening ter beschikking te stellen. K. kreeg eerder al 3 jaar cel voor identieke feiten. De verdediging vraagt dus dat er geen bijkomende straf wordt gegeven. Uitspraak op 18 januari.





