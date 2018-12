1 jaar cel met uitstel voor draconische straf WHW

20 december 2018

15u26 0 Wezembeek-Oppem Een 33-jarige vrouw uit Wezembeek-Oppem is veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel voor een wel heel verregaande straf die ze haar 11-jarige dochter oplegde. Nadat het meisje betrapt was op een winkeldiefstal zette ze haar op een vlucht richting Kameroen. Zonder retourticket welteverstaan.

De relatie tussen dochter en moeder was al enige tijd onder het vriespunt. Zo werd ze al veroordeeld voor geweld tegenover haar dochter. Hierop werd ze onder toezicht geplaatst. Veel baatte het niet want het meisje werd eind vorig jaar betrapt bij een kleine winkeldiefstal. Hierop zette haar moeder haar prompt op een vlucht naar Kameroen waar haar vader woonde. Omdat dit volstrekt in tegenspraak was met de voorwaarden die de rechter haar had opgelegd en ze weinig moeite deed om haar dochter terug te halen werd ze veroordeeld. “Haar vader wil haar niet meer laten terugkeren. Volgens hem -hierin overigens bijgetreden door mijn cliënte- gaat het daar veel beter met het meisje”, pleitte haar advocaat Karel Claes. De rechter kon niet anders dan de vrouw te veroordelen. “Mevrouw dacht dat ze iets goed deed, en misschien gaat het nu ook beter met het meisje, maar dat doet er in deze niet toe. Ze heeft moedwillig een rechterlijke beslissing naast zich neergelegd. Ze heeft zo een probleem gecreëerd dat niet op te lossen valt.”