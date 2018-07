"'Vuile zwarte', riep hij. Ik eis een sorry" RACISTISCHE GEMEENTEARBEIDER SCHELDT JOLIE FRAIPONT (38) UIT FREYA DE COSTER VANESSA DEKEYZER

12 juli 2018

02u54 1 Wezembeek-Oppem Het enige wat Jolie Fraipont (38) verwacht, zijn excuses. Nadat ze werd uitgemaakt voor 'vuile zwarte' door een arbeider van de Groendienst uit Tervuren, vraagt ze niets meer dan een 'sorry'. Van de gemeentediensten kreeg ze die al, maar van de arbeider zelf blijft de verontschuldiging uit.

"Dit roept zoveel pijnlijke herinneringen op. Al heel mijn leven heb ik het gevoel nergens thuis te horen", zegt Jolie Fraipont uit Wezembeek-Oppem aangedaan. Twee weken geleden werd ze uitgescholden door een gemeentearbeider. "Ik reed over het plein van Tervuren waarbij mijn voorgangster enorm gevaarlijk reed. Ik toeterde, maar dat bleek niet naar de zin van enkele arbeiders die verderop werkten."





Als Fraipont hen voorbijrijdt, slingert een van hen 'vuile zwarte' naar haar hoofd. Fraipont laat hem niet zomaar begaan, stapt uit de wagen en spreekt de man aan. Maar die ontwijkt haar. "Ik ben op mijn zesde geadopteerd uit Congo, want mijn biologische ouders konden of wilden niet voor me zorgen. Dat was een erg traumatische ervaring voor me. Ik woon sinds 1989 in België, heb een blanke vriend, en ik werk voor de overheid. Niemand heeft het recht me zo te vernederen", vertelt de dame.





Fraipont contacteerde na het incident de Groendienst van de gemeente Tervuren. Van de bevoegde instanties kreeg ze onmiddellijk excuses aangeboden, maar Fraipont wil de woorden van de man zelf horen. Daar wacht ze nog steeds op.





Ontmoeting

"De verhalen van mevrouw Fraipont en onze arbeider stroken niet, dus moeten we alles intern onderzoeken en dat neemt tijd", zegt Karel Baerten van de Groendienst. "We hebben een ontmoeting op neutraal terrein voorgesteld waar de man zich zou verontschuldigen, maar dat weigerde ze. Ze vond dat hij bij haar thuis moest aankloppen."





"Het voorstel kwam pas nadat ik hen tot drie keer toe opbelde", reageert Fraipont. "Is het normaal dat ik zoveel stappen moet ondernemen om eenvoudigweg respect te krijgen? Zij moeten het initiatief nemen, niet ik. En dan verwachten ze dat ik me opnieuw verplaats? Ik wil die verontschuldigen thuis, waar ik me veilig voel." Fraipont vindt de manier waarop de hele situatie wordt behandeld dan ook onnodig lang duren. "Iemand die bij de gemeente werkt, vervult een voorbeeldfunctie. Wie racistische uitspraken maakt, hoort niet in die functie thuis."





Baerten belooft dat het incident in het personeelsdossier van de man in kwestie wordt opgenomen. Het gemeentebestuur zelf was niet op de hoogte van het incident. "Maar uiteraard contacteren we de betrokken dienst om de zaak te onderzoeken", reageert burgemeester Jan Spooren na een telefoontje van deze krant.