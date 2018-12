Wezel Wintert met eindejaarsactie, kerstmarkt, kerstmannenrun en de Wezel Wintert-mutsen Toon Verheijen

11 december 2018

13u06 0 De decembermaand is alweer bijna halfweg dus maakt ook de gemeente zich op voor een gezellige kerstsfeer onder de naam ‘Wezel Wintert’. Zo is er onder meer de kerstmarkt die verhuist naar een nieuwe locatie en de grote eindejaarsactie van de handelaars.

Niet minder dan 96 handelaars verspreid over de drie deelgemeenten doen mee aan de eindejaarsactie van project2990. Die actie loopt tot 31 december. “Klanten krijgen spaarkaarten bij de deelnemende handelaars”, zegt Nick Schrijvers van de dienst economie van de gemeente. “Je krijgt een stempeltje voor elke begonnen aankoopschijf van 10 euro. Na 16 stempels is de kaart vol en kom je in aanmerking om deel te nemen aan de trekking. Er wordt een grote prijzenpot voorzien met als hoofdprijzen waardebonnen voor een totale waarde van 2.500 euro, 1.000 euro en 500 euro. Daarnaast worden er maar liefst 200 waardebonnen van 30 euro verdeeld. Tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsdrink op zaterdag 5 januari 2019 worden de winnaars van de hoofdprijzen bekend gemaakt.

Nieuw locatie

Ook de kerstmarkt in Gooreind is weer van de partij op zondag 23 december, maar wel op een nieuwe locatie. De kerstmarkt schuift op richting kerk in de Theo Verellenlaan. Het Pastoor J. Meeusenplein, een gedeelte van de Kerkplaats, Gasthuisstraat en Theo Verellenlaan worden verkeersvrij gemaakt . Ondernemers, handelaars en verenigingen stellen er van 13 tot 19 uur hun activiteiten voor. In de kerk kan je gaan luisteren naar Turf, Jessie & Sam, de koren van Braken met 40 personen en David Piedfort (combo muziekschool). Daarnaast is er een groter aanbod kinderanimatie in ’t Schoolhuis met onder andere een springkasteel, air brush-tattoos en verschillende spelletjes.

Goede doel

Wezel Winter steunt ook het goede doel en verkoopt ‘Wezel Wintert’-mutsen. De opbrengst gaat via Music for Life naar Berrefonds vzw. In samenwerking met atletiekclub GAV wordt er op 23 december ook een Santa Run For Life georganiseerd. Kinderen onder de 12 jaar lopen één kilometer en de ouderen krijgen de mogelijkheid om voor de vijf kilometer te gaan. De feestdagen worden tenslotte afgesloten met een nieuwjaarsdrink. De gemeente trakteert op gratis frietjes, soep, een streepje betoverende muziek en fijn spektakel.