Zwaar dronken? 100 euro voor vervoer in combi 11 juni 2018

Wie zich in Wevelgem, Menen en Ledegem schuldig maakt aan openbare dronkenschap met overlast, betaalt vanaf 1 juli een belasting van 100 euro voor combivervoer.





Dat reglement wordt in de politiezone Grensleie van kracht. De gemeenteraad van Wevelgem gaf alvast haar goedkeuring.





De overtreder draait zo zelf op voor de kosten, en niet de belastingbetaler. Het is ook een stok achter de deur om niet te diep in het glas te kijken.





Het meenemen van dronken mensen - die bovendien soms agressief zijn - houdt de politie van nuttiger werk, zoals patrouilleren in inbraakgevoelige wijken. Elk geval van openbare dronkenschap met overlast vraagt ook tijd. Als er een melding is, gaat de politie ter plaatse. In een combi bekijken agenten wat hij of zij bij zich heeft en stellen vervolgens een inventaris en proces-verbaal op. (LPS)