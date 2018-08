Zuurstof bezoekt wijken 10 augustus 2018

De organisatie 'MO2 - Zuurstof voor Moorsele' zoekt deze zomer wijken op met tal van activiteiten. Een eerste namiddag vond in 't Vrije plaats, waar er petanque werd gespeeld en een andere groep ging kubben. Ook het pleintje op de Grimaldi werd al bezocht, om te petanquen en te kubben. Wie meer info wil verkrijgen over de organisatie 'MO2 - Zuurstof voor Moorsele', neemt contact op met Henk Vandenbroucke: tel. 0470/93.67.67 of MO2@moorsele.be. (LPS)