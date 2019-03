Zo’n 30 buurtbewoners betogen tegen het vliegveld van Wevelgem Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

19u27 0 Wevelgem Een dertigtal buurtbewoners van de luchthaven in Wevelgem betoogden vrijdag tegen de luchthaven. “Dit zijn overwegend korte afstandsvluchten met gemiddeld 2,5 passagiers per vlucht, dat is toch onverantwoord voor zoveel CO2 uitstoot”, zegt initiatiefnemer Rudi Dewilde.

“We willen in deze klimaatgevoelige tijden vooral aan de kaak stellen dat zo’n grote CO2 uitstoot voor een luchthaven waar vooral korte afstandsvluchten gemaakt worden, onverantwoord is”, zegt initiatiefnemer en buurtbewoner Rudi Dewilde. “Bovendien zorgt het uiteraard voor enorm veel geluidsoverlast bij de buurtbewoners. Daarnaast kan deze luchthaven enkel overleven dankzij de steun uit politieke hoek. Ze kunnen enkel overleven dankzij miljoenen subsidies per jaar. We roepen dan ook op aan de politici om de geldkraan voor de luchthaven dicht te draaien.” Naast de betogers kwam ook één iemand zijn stem laten horen voor de luchthaven. “Ik woon in dezelfde straat als mijnheer Dewilde en ik moet zeggen dat die geluidsoverlast best meevalt”, vertelt Gunther Van Heghe. “Je mag ook niet vergeten wat voor een historische waarde deze luchthaven heeft, we moeten dat koesteren.”