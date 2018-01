Zo leuk kan modder zijn EERSTE CYCLOCROSS GROOT SUCCES MET 3.500 BEZOEKERS PETER LANSSENS

02u26 0 Deleu Maar je hebt geen fiets nodig om plezier te maken in de modder, zo bewijzen deze jongens. Wevelgem De eerste Cyclocross was een succes met 3.500 bezoekers. De organisatie verliep vlekkeloos. Zelfs een mazoutvervuiling op de Heulebeek deerde de cross niet. De Wielrijdersbond was dan ook onder de indruk.

Zien we in 2019 toppers als Wout van Aert op de tweede Cyclocross in Gullegem? Die kans bestaat na een vlekkeloze eerste editie zaterdag. De Wielrijdersbond was dan ook heel tevreden. Zo meldde voorzitter Tom Van Damme op Twitter dat hij verwonderd was. "De organisatoren gingen professioneel te werk", vindt ook Eddy Lissens, coördinator van de commissie veldrijden bij de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond.





"De doorsteken voor het publiek, de veiligheidsstroken, de materiaalposten en de bruggen... alles was perfect in orde. We vragen aan de UCI toestemming om van deze Cyclocross een A-cross voor heren te maken vanaf 2019. Daarna gaan we op zoek naar een geschikte datum in de kalender. Hoeveel een A-cross kost? Met 100.000 tot 110.000 euro raken de organisatoren er wel."





Deleu De veldrijders ploeteren door de modder en worden aangemoedigd door duizenden toeschouwers.

Extra spektakelwaarde

De organisatoren kregen voor de eerste editie, een B-cross bij de heren en een A-cross bij de dames, 60.000 euro bijeen. "We willen ook een A-cross voor de heren worden, want er is duidelijk potentieel voor in Zuid-West-Vlaanderen", reageert mede-organisator Kevin Defieuw. "De opkomst was nu al groot en dat zonder publiekstrekkers bij de heren. Het was een overdonderend succes. We moesten een strook van vijftig meter op het parcours van 2,7 kilometer verleggen door de overvloedige regen van de voorbije dagen. Maar het modderige en zware parcours bood net een extra spektakelwaarde", meent Defieuw.





In het publiek daagden ook enkele bekende koppen op, zoals gewezen profrenner Johan Museeuw. De reacties waren alom erg positief.





Er werden in totaal zestienduizend pintjes gedronken. "Maar ook de cola was snel op", knipoogt Kevin Defieuw.





En ook de optredens na de cross, zoals van Yves Segers en dj Michiel Cnudde, werden gesmaakt.





Deleu Deze jongeling droomt al van een carrière tussen de grote jongens.

Geen geurhinder

De ligging van het parcours - op een terrein tussen de Heulestraat en Heulebeek, aan restaurant 't Rusteel - is ideaal. "De impact op het verkeer was miniem, alleen de Heulestraat werd deels afgezet", weet woordvoerder Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. "De omleiding was echter beperkt. Er waren geen incidenten. Al mocht er tussen 13 en 14 uur tijdelijk geen water uit de Heulebeek genomen worden om fietsen af te spuiten. We kregen namelijk melding van een mazoutvervuiling op de Heulebeek. Toen de brandweer wilde afdammen, bleek de vervuiling al opgelost. Wat de bron was, weten we niet. Gelukkig was er geen geurhinder voor het publiek van de cross. Dat zou niet aangenaam geweest zijn."