Zeven maanden rijverbod en drie jaar lang alcoholslot stevige dobber voor trucker LSI

26 maart 2019

12u41

Bron: LSI 0 Wevelgem Een 26-jarige vrachtwagenchauffeur uit Ledegem is dinsdag door de Kortrijkse politierechter veroordeeld tot een rijverbod van zeven maanden en een boete van 4.400 euro. Drie jaar lang mag hij niet zonder alcoholslot achter het stuur kruipen.

De politierechter was streng omdat Louis L. niet aan zijn proefstuk toe was. Op 11 augustus 2018 reed L. met zijn wagen op de verkeerswisselaar van de E403 en de A19 in Wevelgem tegen wegsignalisatie. Toen de federale wegpolitie ter plaatse kwam, was van het voertuig geen spoor meer. Zo’n 300 meter verder zagen de agenten wel een beschadigd voertuig, een reservewiel en een krik. L. was niet meer aan de slag om zijn kapotte band te vervangen maar lag in slaap achter het stuur. Hij bleek bijna 2 promille alcohol in het bloed te hebben. En dat ondanks eerdere veroordelingen in 2016 en 2018. Bovenop het rijverbod en de boete verplichtte de politierechter L. om de komende drie jaar een alcoholslot te laten installeren. Sinds 1 juli 2018 zijn politierechters door een verstrenging van de wegverkeerswet verplicht de installatie van een alcoholslot te bevelen voor automobilisten die met 1,8 promille of meer achter het stuur zitten. Voor recidivisten ligt die grens zelfs op 1,2 promille. De installatie van een alcoholslot is vooral financieel een zware dobber. Eén jaar met zo’n slot rondrijden kost al gauw zo’n 4.000 euro. Veroordeelde automobilisten kunnen er ook voor kiezen geen alcoholslot te laten installeren in hun voertuig maar dan moeten ze hun rijbewijs gedurende die periode inleveren.